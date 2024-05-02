Жителей Пермского края предупредили об ухудшении погоды со 2 мая | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:32 Жителей Пермского края предупредили об ухудшении погоды со 2 мая

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Синоптики пермского ЦГМС рассказали об ухудшении погодных условий в регионе, начиная с 2 мая. В отдельных местах температура воздуха понизится до -6 градусов, написал сайт Ura.ru.

В четверг, 2 мая, в некоторых частях края выпадет мокрый снег, днем воздух прогреется до +8 градусов. В пятницу, 3 мая, также возможны небольшие осадки, температура воздуха останется прежней. В субботу, 4 мая, ожидаются минусовые температуры ночью.

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В воскресенье, 5 мая, в край придет небольшое потепление. Воздух прогреется до +4, +9 градусов.