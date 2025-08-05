Жителей Пермского края предупредили о жаркой погоде с грозами

Сегодня, 5 августа, на территории Пермского края ожидается жара — температура воздуха составит +27…+30 градусов. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на канал «Погода в Пермском крае».
Вечером на севере региона возможны кратковременные грозы, шквалистый ветер и выпадение града. В периоды дождей температура может временно понижаться до +18…+22 градусов.
В среду, 6 августа, температура повысится еще на два градуса. Вероятность гроз на отдельных участках сохранится. То же самое касается и 7 августа, когда столбики термометров покажут значение +28…+30 градусов.
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