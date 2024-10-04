Жителей Пермского края предупредили о прохладных и дождливых выходных

Синоптики составили прогноз погоды для Пермского края на выходные. В ближайшие дни регион накроет заток холодного воздуха, сообщил Properm.ru со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Так, в субботу, 5 октября, ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ночью на юг области придут заморозки до -1 градуса.

Осадки сохранятся и в воскресенье. Кроме того, усилятся порывы северо-западного ветра. Столбики термометров покажут +5…+10 градусов. В некоторые районы темное время суток принесет похолодание до -5 градусов.