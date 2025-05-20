Жителей Пермского края предупредили о ночных заморозках

В ГИС-центре ПГНИУ сообщили о предстоящих заморозках и арктическом вторжении в сторону Перми. Как информирует URA.RU , ссылаясь на синоптиков, с пятницы, 23 мая, ожидается арктическое вторжение, которое принесет ночные заморозки в северные и восточные районы края.

Однако не исключено, что заморозки затронут и другие территории региона.

По предварительным прогнозам, период похолодания продлится от двух до трех дней на фоне антициклона с заметным повышением температуры днем, написал RT.

Параллельно с этим в регионе ожидаются дожди, преимущественно в первой половине недели — с понедельника по среду. Прогнозируется, что осадки будут обильными и достигнут 30–40 миллиметров в отдельных районах, что превышает половину месячной нормы.