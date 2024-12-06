Жителей Пермского края предупредили о морозе до -20 градусов в выходные

В Пермский край в выходные, 7 и 8 декабря, ударят сильные морозы. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».

В ночь на субботу воздух охладится до -14 градусов, днем мороз усилится — до -18 градусов.

В ночь на воскресенье столбили термометра покажут до -20 градусов, потом — потеплеет до -12 градусов. Погода будет ясной, без осадков.