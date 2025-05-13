Жителей Пермского края предупредили о дождях и похолодании с 15 мая

Прогноз погоды Пермского края на ближайшую неделю обещает существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, погода изменится 15 мая, когда Южный циклон принесет сильные осадки и ветровые явления. Специалисты предупредили о дождях, сопровождаемых штормовым ветром скоростью до 15–20 метров в секунду, а на юге региона возможны грозы.
Ночные температуры опустятся до +8…+13 градусов, днем станет теплее — до +12…+17 градусов. В Перми также пройдет умеренный дождь.
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