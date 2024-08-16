Жителей Перми предупредили о сильных дождях 17 и 18 августа

В выходные дни в Перми ожидается непогода — город накроют сильные ливни. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Температура воздуха днем будет находиться в пределах нормы, ночью в городе похолодает до +9 градусов. По данным синоптиков, в начале следующей недели на юге края будет теплее на 2-3 градуса.

В пятницу, 16 августа, в регионе сохранится сплошная облачность с моросящими дождями. К вечеру осадки должны прекратиться.

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