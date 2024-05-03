Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий на Пасху | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:54 Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий на Пасху

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В воскресенье, 5 мая, в Омской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом написал сайт gorod55.ru, ссылаясь на Обь-Иртышское УГМС.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -5 градусов, днем воздух прогреется до +4… +9 градусов. В понедельник, 6 мая, в регионе ожидается небольшое потепление.

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В субботу, 4 мая, в отдельных местах воздух прогреется до +14 градусов. Осадков не прогнозируется.