Жителей Омской области предупредили о похолодании до -7 градусов 16 апреля

Апрель в Омской области вновь принесет жителям погодные сюрпризы. В этом месяце регион столкнется с резкими перепадами температур: от летнего тепла до заморозков и снега, сообщил «Город55» со ссылкой на сервис Ventusky.

Если в выходные, 11 и 12 апреля, еще будет относительно тепло — +6…+12 градусов, то уже с понедельника погода начнет портиться.

По данным синоптиков, всю следующую неделю дневная температура будет держаться около нуля. 13 и 14 апреля ожидается 0…+5 градусов, 15 апреля — –2…+3, а 16 апреля на севере области — до –7 градусов.