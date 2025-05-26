Жителей Новосибирской области предупредили о заморозках до -3 градусов

Жителей Новосибирской области предупредили о резком снижении температуры в конце мая. Подробности сообщил Atas.info со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ночь с 27 на 28 мая температура опустится до -3 градусов, а днем воздух прогреется не выше +9 градусов. Самым холодным станет вторник, 27 мая, когда дневная температура едва достигнет +6…+8 градусов, а ночью ожидается до +1 с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», постепенное потепление начнется с четверга, 29 мая, когда столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а к выходным температура составит +16…+19 градусов.