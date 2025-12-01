Жителей Новосибирской области предупредили о морозах до -20 градусов в декабре

Прогноз погоды на декабрь 2025 года в Новосибирске предвещает наступление настоящей зимы с суровыми морозами и сильными снегопадами. Первые дни месяца начнутся с постепенного похолодания, температура воздуха опустится до -8, -10 градусов ночью и -2, -4 градусов днем. Об этом написал сайт atas.info .

К середине недели, 4-6 декабря, ожидается небольшое потепление с дневными температурами около -5 градусов и ночными -12 градусов. Ветер будет умеренным, а атмосфера — холодной и морозной.

В выходные, 7-9 декабря, ожидаются сильные морозы до -15 градусов, ледяные дожди и метели. Ветер усилится до 18 метров в секунду, что создаст условия для снежных заносов и ухудшения видимости на дорогах.

Во вторую декаду декабря в Новосибирске установится стабильный зимний холод. Ночные температуры будут колебаться в пределах от -15 до -20 градусов, а днем столбик термометра опустится до -8, -12 градусов.