Жителей Новосибирска предупредили о затяжных дождях на предстоящей неделе

Согласно прогнозам синоптиков, в Новосибирске на грядущей неделе ожидается резкое ухудшение погодных условий. В городе установится холодная и сырая погода. С понедельника начнутся затяжные дожди, а солнечных дней будет очень мало. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По информации экспертов, самым теплым днем недели станет вторник, когда воздух прогреется до +14 градусов. Однако уже со среды интенсивность осадков возрастет, а к четвергу дневная температура снизится до +13 градусов, а ночная — до +10 градусов.

На выходных также будет пасмурно. В воскресенье днем температура составит около +11 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. На протяжении всей недели будет ощущаться прохладный ветер. Лишь во вторник, 19 мая, ожидается относительно сухая и солнечная погода. В остальные дни синоптики прогнозируют дожди разной интенсивности.