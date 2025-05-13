Жителей Новосибирска предупредили о проливных дождях с конца мая до середины июня

Дождливое начало лета ожидается в Новосибирске. Пасмурная погода придет в город с 23 мая и закончится только в середине июня. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на данные погодных сервисов.

По информации синоптиков, несмотря на проливные дожди, температура воздуха будет держаться в пределах +21 градуса днем, ночью ожидается +12…+14 градусов. Ясная погода ожидается во второй половине июня. В конце первого месяца лета возможна жара с температурой до +33 градусов.

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