Жителей Нижнего Новгорода ждет переменчивая погода в выходные
Синоптики сервиса «Яндекс Погода» предупредили жителей Нижнего Новгорода о переменчивых условиях в ближайшие выходные. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В субботу, 25 января, прогнозируется традиционный зимний день с переменной облачностью и небольшим снегом. Температура в административном центре будет держаться около -4 градусов.
А вот в воскресенье, 26 января, горожан ожидает потепление. Специалисты предупредили о дождях со снегом. Столбик термометра поднимется до отметки +1 градус.
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