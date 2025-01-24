Жителей Нижнего Новгорода ждет переменчивая погода в выходные

Синоптики сервиса «Яндекс Погода» предупредили жителей Нижнего Новгорода о переменчивых условиях в ближайшие выходные. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

В субботу, 25 января, прогнозируется традиционный зимний день с переменной облачностью и небольшим снегом. Температура в административном центре будет держаться около -4 градусов.

А вот в воскресенье, 26 января, горожан ожидает потепление. Специалисты предупредили о дождях со снегом. Столбик термометра поднимется до отметки +1 градус.