Жителей Нижнего Новгорода предупредили о похолодании до -11 градусов в начале ноября
В начале ноября в Нижний Новгород придут морозы — температура воздуха понизится до -11 градусов. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные «Яндекс.Погоды».
По информации синоптиков, снег в городе ожидается 3, 4 и 8 ноября. Днем 9 ноября температура воздуха составит -5 градусов, а ночью — до -11 градусов.
Специалисты отметили, что 10 и 11 ноября, несмотря на морозную погоду, прогнозируются ясные и солнечные дни.
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