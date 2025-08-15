Жителей Нижнего Новгорода предупредили о грозах в выходные
Согласно сервису «Яндекс Погода», в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода с грозой. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.
В субботу, 16 августа, днем температура воздуха достигнет +22 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. В этот день небо будет покрыто облаками.
Воскресение, 17 августа, может ознаменоваться грозой. Температурные показатели будут варьироваться от +21 градуса до +15 градусов.
Между тем, в Волгоградской области также прогнозируются дожди и грозы.
