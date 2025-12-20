Жителей Нижнего Новгорода предупредили о дожде со снегом 21 декабря
Нижний Новгород встретит предстоящие выходные дни стабильной температурой около нуля градусов, которая будет ощущаться как минусовая. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».
В субботу, 20 декабря, город накроет плотная облачная пелена без осадков. Воздух сохранит температуру около нуля, однако южный ветер, достигающий вечером скорости пять метров в секунду, сделает воздух ощутимо прохладнее.
В воскресенье, 21 декабря, утро начнется с неприятного сюрприза — мокрого снега. Термометры покажут ноль градусов, но холодный воздух создаст впечатление температуры около -5 градусов. Днем снежные хлопья исчезнут, оставив серое небо, а ближе к вечеру вновь появится слабый снег.