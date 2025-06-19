Жителей Нижнего Новгорода предупредили о 27-градусной жаре в середине июля

В Нижнем Новгороде жара до +27 градусов ожидается с 13 июля. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на прогноз сервиса «Яндекс.Погода».

По данным синоптиков, до конца июня температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +16…+21 градуса днем, а ночью столбик термометра может опуститься до +8 градусов.

В конце месяца, 28 июня, прогнозируется до +24 градусов, а 29 июня — до +26. Затем температура ненадолго снизится до +23 градусов. Настоящее потепление ожидается с 9 июля, когда воздух начнет уверенно прогреваться, достигнув к 13 июля отметку в +27 градусов.