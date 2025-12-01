Жителей Нижнего Новгорода ожидают три волны магнитных бурь в декабре

В декабре жителей Нижнего Новгорода ожидают три волны магнитных бурь, сила которых составит до пяти баллов из восьми возможных. График геоштормов представлен на сайте My-Calend.ru, написал newsnn.ru .

Самая сильная волна магнитных возмущений ожидается с 3 по 5 декабря, достигая интенсивности в четыре-пять баллов. Вторая волна, также достигающая пяти баллов, ожидается 12-13 декабря. Последняя серия бурь, интенсивность которых составит четыре балла, произойдет 23-24 и 30-31 декабря.

Относительно спокойными днями будут 8-11, 15-16, 19 и 28 декабря, когда магнитный фон останется стабильным или с незначительными колебаниями.

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки артериального давления, слабость и бессонницу. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется уделять особое внимание своему здоровью, принимая необходимые медикаменты и избегая физических нагрузок и стрессов.