Жителей Нижегородской области предупредили об интенсивных снегопадах на этой неделе

На текущей неделе в Нижегородскую область придут сильные снегопады. Снежный покров пролежит в столице Приволжья как минимум до Нового года, написало НИА «Нижний Новгород».
Со второй половины недели морозы окрепнут — столбики термометров будут показывать до -4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до четырех метров в секунду. В четверг температура воздуха опустится до -5 градусов, возможно усиление снега ночью.
В выходные дни похолодает до -7… -10 градусов, при этом температура воздуха из-за ветра будет ощущаться как -15 градусов, говорится в сообщении метеорологов.
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