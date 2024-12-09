Жителей Нижегородской области предупредили об интенсивных снегопадах на этой неделе

На текущей неделе в Нижегородскую область придут сильные снегопады. Снежный покров пролежит в столице Приволжья как минимум до Нового года, написало НИА «Нижний Новгород» .

Со второй половины недели морозы окрепнут — столбики термометров будут показывать до -4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до четырех метров в секунду. В четверг температура воздуха опустится до -5 градусов, возможно усиление снега ночью.

В выходные дни похолодает до -7… -10 градусов, при этом температура воздуха из-за ветра будет ощущаться как -15 градусов, говорится в сообщении метеорологов.