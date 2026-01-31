Жителей Нижегородской области предупредили о морозных выходных
Жителей Нижегородской области предупредили о сильных холодах и снегопадах в выходные. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».
По данным синоптиков, утром в субботу, 31 января, столбик термометра покажет около -19 градусов. Днем станет немного теплее — около -17 градусов.
В воскресенье, 1 февраля, жители города столкнутся с новым мощным снегопадом. Температура воздуха днем составит порядка -12…-16 градусов.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте