Жителей Марий Эл предупредили о схеме мошенников, связанной с видеозвонками

МВД Марий Эл сообщает о новой схеме мошенничества, которая в основном затрагивает сотрудников предприятий и организаций. Мошенники связываются с заместителями руководителей по видеосвязи, представляясь их начальниками. При этом персональные данные они получают с сайта организации. Об этом написало ИА МариМедиа.
Во время мошеннического звонка видеоизображение звонившего отсутствует. Мошенники создают помехи, чтобы заставить собеседника сказать: «Я вас не вижу, не слышу, я вам напишу». Записав этот разговор, они могут использовать его в своих целях.
Полиция предупреждает, что аферисты могут использовать видеозвонки, на которых изображены люди в форме, а также присылать копии официальных документов. Жителей Марий Эл призывают по возможности избегать разговоров по видеосвязи и не обсуждать служебную информацию в мессенджерах.
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