Жителей Кузбасса предупредили о резких перепадах температуры в ближайшие дни

В ближайшие дни жителей Кузбасса ожидают резкие перепады температур — от 0 до -15 градусов. Об этом написало издание «ФедералПресс» со ссылкой на метеорологов.

В выходные в регионе возможен снегопад, столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. В субботу в отдельных местах похолодает до -15 градусов.

В воскресенье, 24 ноября, ожидается небольшое потепление — температура воздуха составит -5 градусов. На горнолыжном курорте Шерегеш прогнозируется сильный снегопад.