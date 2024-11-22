Жителей Кузбасса предупредили о резких перепадах температуры в ближайшие дни
В ближайшие дни жителей Кузбасса ожидают резкие перепады температур — от 0 до -15 градусов. Об этом написало издание «ФедералПресс» со ссылкой на метеорологов.
В выходные в регионе возможен снегопад, столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. В субботу в отдельных местах похолодает до -15 градусов.
В воскресенье, 24 ноября, ожидается небольшое потепление — температура воздуха составит -5 градусов. На горнолыжном курорте Шерегеш прогнозируется сильный снегопад.
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