Жителей Кубани предупредили об опасных погодных явлениях 19 сентября

В пятницу, 19 сентября, Краснодарский край попадет под воздействие опасного комплекса метеорологических условий. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в течение суток ожидается активное выпадение осадков в виде мощных ливней, местами сопровождающихся громом и градом.

Специалисты предупредили об усиленном ветре: скорость шквалистых порывов может достигнуть 20–25 метров в секунду, что классифицирует явления как опасные.

В некоторых частях региона ночью и ранним утром появятся густые туманы. Днем произойдет заметное падение температуры до +17…+22 градусов, что примерно на пять-семь градусов ниже, чем накануне.