Жителей Крыма предупредили о 39-градусной жаре на следующей неделе

Крым ожидает возвращение жаркой погоды с 14 июля, когда температура воздуха начнет стремительно повышаться. Заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай в беседе с «Крым 24» сообщила, что следующее повышение температуры произойдет уже в начале следующей рабочей недели.

По ее словам, ночные температуры будут находиться в диапазоне от +18 до +23 градусов, а дневные показатели превысят +32 градуса, достигая +37 градусов. В северной части полуострова Крым ожидается максимальный прогрев воздуха до +38, +39 градусов.

Подобные условия повышают риск теплового удара и обезвоживания, поэтому местные власти рекомендуют жителям и туристам уделять внимание защите от солнечных лучей, употреблять достаточное количество питьевой воды и избегать длительных прогулок в часы пик солнечной активности.