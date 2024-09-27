Жителей Красноярска предупредили о похолодании в выходные дни

Синоптики «Гисметео» предупредили жителей Красноярска о похолодании в ближайшие дни. Так, в пятницу, 27 сентября, утром в городе будет идти дождь со снегом, написал «ФедералПресс» .

Столбики термометров будут показывать не более +6 градусов. В ночное время суток также прогнозируются осадки.

В выходные дни, 28 и 29 сентября, воздух прогреется до +6... +9 градусов. Ожидается ясная погода.