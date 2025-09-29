Жителей Красноярска предупредили о дождливой и снежной погоде в октябре

Октябрь в Красноярске обещает быть холодным и влажным месяцем. Прогноз погоды, подготовленный сервисом gismeteo, предвещает снижение температуры и чередование дождя и снега. Уже в первой половине месяца температура воздуха ночью будет колебаться от минус одного до плюс трех градусов, а днем не превысит10 градусов тепла. Об этом написал сайт prmira.ru .

Вторая половина месяца станет еще холоднее: по ночам ожидается постоянное промерзание почвы, температура опустится до минус трех градусов, а днем столбик термометра едва преодолеет нулевую отметку. Большую часть месяца небо будет покрыто серыми облаками, и выпадут осадки в виде смеси дождя и снега.

Сервис «Яндекс Погода» также фиксирует постепенное снижение температуры, основываясь на средних показателях за прошедшие 10 лет. Предстоящий октябрь станет испытанием для красноярцев, привыкших к суровым сибирским зимам.