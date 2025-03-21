Жителей Краснодара ожидает теплая погода на выходных

Метеорологи обещают жителям Краснодара настоящую весеннюю погоду в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru .

По информации специалистов, в субботу, 22 марта, температура поднимется до 7-10 градусов днем, ночью будет около 3 градусов тепла. Вечером возможен кратковременный дождь, но осадков выпадет всего 0,3 миллиметра.

Воскресенье порадует теплом: утром ожидается 4 градуса, а днем — до 13 градусов. Дождь не ожидается. Ветрено будет и в субботу (до 11 метров в секунду), и в воскресенье (до 8 метров в секунду).