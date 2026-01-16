Жителей Карелии предупредили о похолодании в последние праздничные дни

Гидрометцентр сообщает, что конец декабря в Карелии ознаменуется сильными заморозками. В течение прошедших праздничных дней температура воздуха повсеместно оказалась ниже среднемесячной на 3–10 градусов. Об этом сообщил сайт karelinform.ru .

Отдельные северные районы столкнулись с экстремальным похолоданием и недостатком осадков, в то время как в Петрозаводске количество снега превысило норму вдвое вследствие влияния незамерзающего Онежского озера.

Высота снежного покрова варьируется от 14 до 60 см, а в столице республики Карелия толщина снежного слоя составляет порядка 33 см. Специалисты утверждают, что ближайшие дни принесут временное смягчение погодных условий, и в Крещенскую ночь ожидаются слабые морозы.

Однако ближе к концу месяца возможен повторный приход сильных холодов, сопровождающихся температурой от −25 до −30 градусов.