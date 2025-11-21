Жителей Ямала предупредили о резком ухудшении погоды в выходные

В ближайшие дни на Ямале ожидаются неблагоприятные погодные условия: метели и сильный ветер. Об этом сайту URA.RU сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО 21, 22 и 23 ноября прогнозируется метель, гололед и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду», — отмечается на сайте управления.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -8 до -23 градусов, при прояснении — до -27. Днем ожидается от -5 до -15 градусов, местами до -21, в отдельных районах — до -4 градусов.

По данным Gismeteo, в крупных городах ЯНАО с 21 по 23 ноября также ожидается снег, который к воскресенью может усилиться.