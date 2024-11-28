Жителей ХМАО предупредили о резком похолодании до -13 градусов

Теплая погода сменится резким похолоданием в Ханты-Мансийском автономном округе. В отдельных районах столбики термометров упадут до -13 градусов. Об этом сообщает сайт RT со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным специалистов, в пятницу, 29 ноября, в округе ожидается переменная облачность с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет переменным со скоростью до шести метров в секунду.

«Температура ночью -2…-7, при прояснениях до -13, днем +1…-4, местами по северу до -10», — отмечают синоптики.

В Сургуте и Нижневартовске температура воздуха в последний рабочий день недели составит от -2 до -8 градусов.