Жителей ХМАО предупредили о ливнях в выходные дни

В ближайшие выходные жители Ханты-Мансийского автономного округа столкнуться с неблагоприятными погодными условиями. Согласно прогнозам, ожидается неустойчивая погода с переменой температур и активным циклическим характером осадков, написал muksun.fm .

Погода на выходных будет характеризоваться наличием дождливых фронтов и гроз, удерживающих небо закрытым облаками. Ветер усилится до 13 метров в секунду, не принося при этом ясного неба. Основные показатели температурных колебаний варьируются от ночной температуры +5...+10 градусов до дневной +13...+18 градусов, а кое-где температура поднимется до +28 градусов.

Жителям столицы округа, Ханты-Мансийска, предстоит пережить постоянный дождь в субботу, который будет идти целый день, сохраняя температуру на уровне +14 градусов. В воскресенье температура поднимется на три градуса, но дождливая погода сохранится до позднего вечера.