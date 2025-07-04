Жителей Хабаровского края предупредили о грозах и наводнениях

Интенсивные дожди, ливни и грозы ожидаются с 5 по 6 июля на некоторых территориях Хабаровского края. Речь идет о южных, центральных и Охотском районах. Об этом сообщил сайт Transsibinfo со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС России.
«С учетом ожидаемого количества осадков на небольших реках края вероятно быстрое повышение уровня воды, что может привести к выходу воды на пойму и достижению критических отметок. Сильные дожди могут спровоцировать подтопление низин в населённых пунктах, а также скопление воды во дворах и на дорогах», — предупредили спасатели.
На остальной территории региона также не исключены кратковременные дожди, которые временами могут перерасти в ливни.
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