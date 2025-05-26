Жителей Хабаровска предупредили об аномальной жаре на День города

Аномальное повышение температуры воздуха ожидается на этой неделе в Хабаровске. Причиной станет приход горячих воздушных потоков с запада. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на метеорологов.

Согласно прогнозам, самые жаркие дни придутся на 28 и 31 мая. В среду температура поднимется до +27…+29 градусов, а 31 мая, в День города, может достичь +28…+30 градусов. В пятницу ожидается небольшое снижение температуры до +26 градусов из-за влияния охотоморского антициклона, который временно будет сдерживать теплые воздушные массы.

К 2 июня в Хабаровске заметно похолодает. По прогнозам синоптиков, температура опустится до +22…+25 градусов, что принесет жителям города облегчение после нескольких дней жары. Специалисты отметили, что такая динамика температуры характерна для перехода от весны к лету в дальневосточном регионе.