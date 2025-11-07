Жителей Хабаровска предупредили о снегопаде на выходных

В предстоящие выходные в Хабаровске ожидается ухудшение погоды из-за нового циклона. Снегопады могут начаться в ночь на воскресенье и будут интенсивными, написал «ФедералПресс» .

По данным Гидрометцентра, в субботу, 8 ноября, значительных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура опустится до –10…–12 градусов, а днем будет в пределах –2…–4 градусов.

В воскресенье все изменит новый циклон. Сначала ожидается небольшой снег в ночь на 9 ноября, а днем осадки усилятся. Ветер поменяет направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днем порывы усилятся до 7–12 м/с. Температурный фон немного повысится: ночью –5…–7 градусов, днем около 0…–2 градусов.

Синоптики предупреждают, что интенсивность снегопада будет примерно такой же, как в конце прошлой недели. Жителям Хабаровска стоит подготовиться к сложным погодным условиям в конце выходных.