Жителей Челябинской области предупредили об аномально теплой погоде в ближайшие дни

В среду днем, 4 декабря, в Челябинской области воздух прогреется до +2 градусов. Это рекордно теплая температура для региона, сообщает Ura.ru со ссылкой на местный Гидрометеоцентр.

По информации синоптиков, ночная температура на территории региона составит от -3 до -8 градусов. В горах и низинах столбики термометров могут упасть до -14 градусов.

Ожидается порывистый ветер со скоростью до 13 метров в секунду. В Челябинске в среду ночная температура опустится до -6 градусов, днем воздух прогреется до +1 градуса. Значительных осадков не ожидается, резюмировали специалисты