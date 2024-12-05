Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах на следующей неделе

По данным организации, с 10 декабря в регионе начнутся снегопады. Наиболее сильные накроют город Ашу.

«За 12 и 13 декабря может выпасть месячная норма осадков», — отметили специалисты.

Те же погодные условия прогнозируются в Озерске, Снежинске, Кыштыме, однако там снегопады будут не такими обильными. На Челябинск тоже полетят небольшие хлопья с неба. Существует вероятность, что к новогодним праздникам снежный покров достигнет 10 сантиметров и более.