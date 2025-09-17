Жителей Челябинской области предупредили о первых снегопадах
Снегопады накроют некоторые города Челябинской области в конце сентября. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на GISMETEO.
По данным синоптиков, похолодание в регионе ожидается уже 24 сентября. В Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Сатке 28 сентября может пойти мокрый снег.
Сейчас в области заканчивается период «бабьего лета». Тем не менее, в конце следующей недели в Челябинске днем температура воздуха не превысит +10 градусов.
