Жителей Челябинской области предупредили о первых снегопадах

Снегопады накроют некоторые города Челябинской области в конце сентября. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на GISMETEO.

По данным синоптиков, похолодание в регионе ожидается уже 24 сентября. В Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Сатке 28 сентября может пойти мокрый снег.

Сейчас в области заканчивается период «бабьего лета». Тем не менее, в конце следующей недели в Челябинске днем температура воздуха не превысит +10 градусов.