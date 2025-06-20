Жителей Челябинска предупредили о сильных дождях в выходные

В Челябинске в предстоящие выходные, 21–22 июня, прогнозируется ухудшение погоды. Как сообщает сервис «Гисметео», в городе ожидается сильный дождь и грозы. Об этом написал «ФедералПресс» .

По информации метеорологов, непогода начнется в субботу утром и продлится весь день, а также затронет и воскресенье.

«В субботу, 21 июня, с утра и до вечера в Челябинске ожидаются сильные дожди и сильные грозы. Воскресенье, 22 июня, также не порадует хорошей погодой — осадки продолжатся», — прогнозируют специалисты.

Дневная температура воздуха составит около +20 градусов, а ночью опустится до +12 градусов.