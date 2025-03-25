Жителей Челябинска предупредили о похолодании в начале апреля
Жителей Челябинска предупредили о предстоящем понижении температуры. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на прогноз «Яндекс.Погоды».
С 6 по 12 апреля в ночные часы будет морозно. Самой холодной станет ночь на 8 апреля, когда температура опустится до -5 градусов.
Неделю челябинцы будут наблюдать ночные заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +3 градусов. На текущей неделе заморозков не предвидится, а к выходным потеплеет до +15 градусов.
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