Жителей Челябинска предупредили о похолодании в начале апреля

Жителей Челябинска предупредили о предстоящем понижении температуры. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на прогноз «Яндекс.Погоды».

С 6 по 12 апреля в ночные часы будет морозно. Самой холодной станет ночь на 8 апреля, когда температура опустится до -5 градусов.

Неделю челябинцы будут наблюдать ночные заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +3 градусов. На текущей неделе заморозков не предвидится, а к выходным потеплеет до +15 градусов.