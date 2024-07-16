Житель Урала, живший по соседству с Брежневым, отметил 102-летие

Житель Урала Сергей Мальцев, когда-то живший по соседству с Леонидом Брежневым, отметил свое 102-летие. Он прошел Великую Отечественную Войну, а после нашел себя в писательстве и живописи, написал сайт kp.ru.

Мальцев является активным гражданином Бисерсткого городского округа. Он следит за новостной повесткой и имеет четкое мнение по каждому поводу.

В свое время именно отец Мальцева дал рекомендацию Леониду Ильичу для вступления в партию — с того момента и начался путь Брежнева по карьерной лестнице в политике.

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