Житель Урала Сергей Мальцев, когда-то живший по соседству с Леонидом Брежневым, отметил свое 102-летие. Он прошел Великую Отечественную Войну, а после нашел себя в писательстве и живописи, написал сайт kp.ru.
Мальцев является активным гражданином Бисерсткого городского округа. Он следит за новостной повесткой и имеет четкое мнение по каждому поводу.
В свое время именно отец Мальцева дал рекомендацию Леониду Ильичу для вступления в партию — с того момента и начался путь Брежнева по карьерной лестнице в политике.