Житель Свердловской области получил тюремный срок за большие долги по алиментам

В Качканаре осудили 47-летнего мужчину за то, что он много раз не платил алименты на ребенка. Его долг достиг 997 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре URA.RU, ближайшие полгода мужчина проведет в колонии.
Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Он был обязан каждый месяц отправлять четверть своего дохода на содержание ребенка. Однако мужчина не стал официально трудоустраиваться и не пытался закрыть долг.
В декабре 2023 года его уже привлекали к административной ответственности за похожее нарушение и назначили обязательные работы на 20 часов. Но после этого мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов.
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