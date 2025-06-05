Житель Петербурга погасил долг по алиментам, чтобы сохранить автомобиль

В Петербурге судебные приставы Выборгского района взыскали задолженность по алиментам с 40-летнего мужчины, который задолжал более 300 тысяч рублей. Он не выполнял финансовые обязательства перед двумя бывшими супругами. Благодаря принудительным мерам, включая угрозу лишения водительских прав, долг был полностью погашен, написала gazeta.spb.ru .

Ограничение в использовании транспортного средства оказалось эффективным, так как должник активно пользовался автомобилем для перевозки своей беременной третьей жены. В итоге, он полностью рассчитался по всем обязательствам.

По данным на 1 мая 2025 года, более 2,7 тысячи неплательщиков алиментов в городе временно лишились права управления транспортными средствами. Благодаря этой мере несовершеннолетние дети получили 69 миллионов рублей.