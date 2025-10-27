Житель Пензенской области потерял 800 тысяч рублей из-за действий мошенников

В отдел полиции города Заречного поступило заявление от местного жителя, пострадавшего от действий мошенника. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По словам 65-летнего мужчины, он нашел в интернете объявление о продаже автомобиля Nissan X-trail за 800 тысяч рублей. После договоренности о покупке и доставке пенсионер отправил деньги через банкомат на счет, предоставленный продавцом. Однако после перевода средств продавец перестал выходить на связь.

УМВД РФ по Пензенской области рекомендует быть внимательными при сделках в интернете. Если вам предлагают перечислить предоплату, особенно переводом на счет банковской карты, нужно понимать, что такая сделка опасна.