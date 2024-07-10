Житель Анапы сравнил местный центральный пляж с густонаселенным Китаем

Туристы заполонили центральный пляж Анапы, из-за чего на берегу практически не осталось свободных мест. Видеообращение к путешественникам записал местный житель, сообщил Telegram-канал SHOT.

«Спасибо всем, кто приехал, всех рады видеть. Но, а те, кто не пришел утром на центральный пляж, вам нужно искать другие места. <…> Мест просто нет», — высказался мужчина.

Он также сравнил зону отдыха с густонаселенным Китаем. Автор ролика с иронией отметил, что на кадрах представлен именно российский курорт, а не КНР, добавил Life.

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