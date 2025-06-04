Жилищный комитет Петербурга сообщил о программе по замене газовых котлов

Жилищный комитет Северной столицы активно реализует программы, направленные на повышение качества жизни горожан. В рамках этих инициатив в 2025 году начнется масштабная замена устаревшего газового и электрического оборудования, сообщила газета «Петербургский дневник».
Специалисты планируют обновить 1467 газовых котлов, а также 57 электрических плит. Общий бюджет проекта составит 35,9 миллиона рублей. Эти меры позволят снизить риск аварийных ситуаций, повысить энергоэффективность и создать более комфортные условия для тысяч жителей города, добавил MK.Ru.
Власти города уделяют особое внимание вопросам безопасности и удобства граждан. Контроль за своевременностью и качеством выполнения работ является приоритетной задачей для обеспечения максимальной защиты и комфорта горожан.
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