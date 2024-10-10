Жилищный эксперт Гладченко посоветовал желающим купить жилье присмотреться к резервным проектам застройщиков

С увеличением ипотечных ставок, ожидаемо происходит снижение продаж на рынке недвижимости. Это предоставляет возможность для покупателей получить скидки от застройщиков. Об этом рассказал «Абзацу» Максим Гладченко, генеральный директор агентства «Главстрой-Недвижимость».

Он посоветовал тем, кто заинтересован в покупке жилья, постоянно отслеживать рынок и быть в курсе последних тенденций. Он акцентировал внимание на новых предложениях квартир из резервов проектов, которые девелоперы предлагают на рынок.

В таких условиях клиенты могут выбрать из множества вариантов, провести анализ доступного жилья и сопоставить его с новыми поступлениями. У большинства застройщиков реализуется система динамического ценообразования, которая увеличивает стоимость квартир в случае роста спроса, что значит, что шанс найти жилье по выгодной цене на старте продаж возрастает значительно.