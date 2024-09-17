Жена экс-совладельца Петербургского Нефтяного Терминала Васильева заявила, что ее муж дома, а не в розыске

Председатель совета директоров АО «Петербургский Нефтяной Терминал» и супруга его основателя Елена Васильева прокомментировала СМИ информацию о том, что ее муж объявлен в розыск.
Она сообщила, что Сергей Васильев находится дома и подчеркнула, что действия правоохранительных органов выглядят как искусственное инициирование, направленное на оказание морального давления на нее, ее мужа и семью.
Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года заявление о «пропаже» основателя ПНТ Сергея Васильева подал член совета директоров и бывший руководитель терминала Михаил Скигин. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку этой информации.
Главу «ЕРСМ Сибири» арестовали по делу о хищении денег у Минобороны
Состоялась презентация 13-го тома книги славы и достижений Раменского округа
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Около 4 тысяч пар использовали портал для организации свадеб в Подмосковье
Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузы
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте