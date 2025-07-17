Жаркое лето сменится резким похолоданием в Красноярске

Жители Красноярска снова почувствуют летний зной в ближайшую неделю, но вскоре наступит неожиданное похолодание. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» со ссылкой на представителей Гидрометцентра Среднесибирского УГМС.

По информации синоптиков, до конца недели воздух прогреется до +32 градусов, пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако в воскресенье холодный фронт резко снизит температуру до +23градусов днем и до +18 градусов ночью.

Понедельник и вторник будут еще холоднее — днем столики термометров не поднимутся выше +19 градусов, ночью ожидается до +10 градусов. В эти дни возможны небольшие дожди, а скорость ветра составит 5–10 метров в секунду.