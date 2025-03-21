Жаркая погода придет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни

Ростов-на-Дону ожидает теплая погода на выходных. В субботу, 22 марта, температура поднимется до +10 градусов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

В понедельник, 24 марта, воздух прогреется до +11 градусов, а во вторник, 25 марта, температура достигнет +13 градусов. Ночь на 26 марта принесет дождливую погоду, но уже в четверг, 27 марта, вернется солнечная погода с температурой до +15 градусов.

К концу недели, в субботу, 29 марта, столбик термометра поднимется до +19 градусов, что станет сигналом окончания холодов.